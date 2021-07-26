Шутер Plants vs Zombies и теннис: cтала известна августовская подборка игр PS Plus

Кадр из Hunter's Arena: Legends / Sony

Игровое подразделение Sony раньше времени опубликовало подборку PS Plus на август, куда вновь вошли три тайтла – один для PS5 и две для PS4. Все три игры будут доступны подписчикам PS+ с 3 августа.

Как в предыдущих месяцах, обновление включает одну большую игру и два бюджетных представителя. В июне, напомним, подписчикам PS Plus бесплатно раздали A Plague Tale: Innocence, Black Ops 4 и WWE 2K Battlegrounds

Итак, с 3 августа подписчики PS Plus получат:

Hunter's Arena: Legends (PS5) – фэнтезийный многопользовательский экшен, в котором игрокам отводится роль охотников на демонов. Их цель – запечатать вырвавшихся тварей обратно в преисподнюю

фэнтезийный многопользовательский экшен, в котором игрокам отводится роль охотников на демонов. Их цель – запечатать вырвавшихся тварей обратно в преисподнюю Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4) – сетевая забава по вселенной Plants vs. Zombies, развивающий идеи, заложенные еще в Garden Warfare.

– сетевая забава по вселенной Plants vs. Zombies, развивающий идеи, заложенные еще в Garden Warfare. Tennis World Tour 2 (PS4) – продолжение популярного симулятора тенниса.

Тем временем в PS Store проходит крупная летняя распродажа со скидками на лучшие хиты последних лет и громкие новинки, включая эксклюзивы для PS5. Она пройдет до 19 августа.