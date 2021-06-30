Sony назвала игры, которые войдут в подписку PS Plus в июле

Июльская подборка в PS Plus: / Sony

Игровое подразделение Sony представило официальную июньскую подборку игр для подписчиков сервиса PS Plus, куда вошли три тайтла – одна для PS5 и две для PS4. Все три игры будут доступны подписчикам PS+ с 6 июля.

Как в предыдущих месяцах, обновление включает одну большую игру и два бюджетных представителя. В июне, напомним, подписчикам PS Plus бесплатно раздали Star Wars: Squadrons, Operation: Tango и Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.

Итак, с 6 июля подписчики PS Plus получат:

A Plague Tale: Innocence (PS5) – мрачная адвенчура, действие которой разворачивается в средневековом сеттинге 1349 года, когда Франция страдает от Эдвардианской войны и эпидемии чумы. Главные герои – это брат и сестра Гуго и Амиция, которые должны выжить во всём этом мраке, спасаясь от полчищ чумных крыс и солдат Инквизиции.

– мрачная адвенчура, действие которой разворачивается в средневековом сеттинге 1349 года, когда Франция страдает от Эдвардианской войны и эпидемии чумы. Главные герои – это брат и сестра Гуго и Амиция, которые должны выжить во всём этом мраке, спасаясь от полчищ чумных крыс и солдат Инквизиции. Call of Duty: Black Ops 4 (PS4) – шутер из всем известной серии. В игре нет сюжетной кампании, лишь многопользовательский режим, а также несколько кооперативных зомби-режимов, каждый из которых отличается тематикой и сеттингом.

– шутер из всем известной серии. В игре нет сюжетной кампании, лишь многопользовательский режим, а также несколько кооперативных зомби-режимов, каждый из которых отличается тематикой и сеттингом. WWE 2K Battlegrounds (PS4) – мультяшная аркада про рестлинг.

Ранее в украинском PS Store произошло очередное повышение цен на игры. На часть игр ценник вырос более чем на 20%.

Это уже не первое (и наверняка не последнее) повышение цен в украинском PS Store. Ранее стоимость игр изменили и другие издательства, включая Activision Blizzard, Electronic Arts, Square Enix, Codemasters и THQ Nordic. Эксклюзивы самой Sony тоже подорожали. При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют.