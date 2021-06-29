В июле подписчиков PS Plus ждёт одна из лучших бесплатных раздач

Бесплатные игры для подписчиков PS Plus в июле / Sony

За последнее время всё больше владельцев консолей Sony высказывают недовольство премиумным сервисом PlayStation Plus. Дескать, компания давно перестала заботиться о пользователях и даёт им бесплатно только всякую мишуру.

Что ж, согласно свежей порции слухов, в июле компания сделает людям поистине барский подарок. По информации портала MyDealz, правильно предсказавшего апрельскую подборку PS Plus, в следующем месяце подписчики сервиса бесплатно получат Plague Tale: Innocence, Uncharted: The Lost Legacy и WRC 9.

Если судить по прошлым раздачам, Sony раздают 2 игры для PS4 и одну игру для PS5. Предполагается, что Plague Tale: Innocence станет эксклюзивным подарком для владельцев PlayStation 5 с активной подпиской на PS Plus – ранее о появлении средневековой адвенчуры в бесплатной подборке сервиса сообщал другой инсайдер.

Акция по традиции начнется в первый вторник месяца; официальный анонс, впрочем, наверняка не заставит себя долго ждать. А меж тем до 6 июля подписчики сервиса всё ещё могут бесплатно получить Star Wars: Squadrons, Operation: Tango и Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.

Ранее в украинском PS Store произошло очередное повышение цен на игры. На часть игр ценник вырос более чем на 20%.

Это уже не первое (и наверняка не последнее) повышение цен в украинском PS Store. Ранее стоимость игр изменили и другие издательства, включая Activision Blizzard, Electronic Arts, Square Enix, Codemasters и THQ Nordic. Эксклюзивы самой Sony тоже подорожали. При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют.