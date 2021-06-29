В украинском PS Store произошло очередное повышение цен на игры

Кадр из Metro: Exodus / 4A Games

По данным аналитического портала PsPrices, на прошлой неделе в украинском онлайн-магазине игр PlayStation Store прокатилась волна резкого повышения цен на игры. На часть игр ценник вырос более чем на 20%.

Изменения стоимости игр коснулись не только украинского сегмента, но и многих других стран в европейском регионе. Надо сказать, что мы ещё легко отделались – например, в российском PS Store подорожали около 200 игр.

На момент написания новости подорожание затронуло как минимум четыре игры:

God Of War — 649 грн. (было 549 грн.)

Uncharted: Утраченное Наследие — 649 грн. (было 549 грн.)

The Persistence — 949 грн. (было 474 грн.)

Metro Exodus — 2199 грн. (было 1899 грн.)

Что забавно, в случае с последней повышение цен коснулось только Gold Edition, тогда как стандартное издание остались без изменений.

История изменения цены на Metro Exodus / PSPrices

Это уже не первое (и наверняка не последнее) повышение цен в украинском PS Store. Ранее стоимость игр изменили и другие издательства, включая Activision Blizzard, Electronic Arts, Square Enix, Codemasters и THQ Nordic. Эксклюзивы самой Sony тоже подорожали. При этом цены на дисковые издания на данный момент остаются на прежнем уровне или же наоборот – дешевеют.

Какой выход из сложившейся ситуации для простого геймера? Покупать игры со скидками. Тем более, Sony очень часто проводит распродажи в своём онлайн-магазине. Одна из них как раз продлится до 8 июля – там можно выгодно купить не только на старые хиты, но и на свежие тайтлы, вышедшие менее года назад.