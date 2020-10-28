В Steam началась распродажа серии Far Cry — скидки до 80%

Far Cry / Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала акция, во время которой игры серии Far Cry будут продаваться со скидками до 80%. В распродаже участвуют номерные части и дополнения к ним, а также спин-оффы Blood Dragon и New Dawn.

Товары по привлекательным скидкам можно будет приобрести в течение недели — до 2 ноября.

Шестая часть в серии шутеров от первого лица Far Cry выйдет 18 февраля 2021 года на персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One и консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

Игрокам предстоит взять на себя роль местного партизана Дани Рохаса, который жаждет лучшей участи для своего народа и выйдет на тропу войны с династией Кастило.

В PS Store игра будет стоить 1 899 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине EGS - 915 гривен.

Напомним, что сейчас проходят хэллоуинские распродажи в Epic Games Store, PS Store и GOG.