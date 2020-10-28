В Steam началась распродажа серии Far Cry — скидки до 80%

Если вдруг вы ещё не успели ознакомиться с популярной серией игр Far Cry, во многом определившей жанр шутеров от первого лица.
В сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала акция, во время которой игры серии Far Cry будут продаваться со скидками до 80%. В распродаже участвуют номерные части и дополнения к ним, а также спин-оффы Blood Dragon и New Dawn.
Товары по привлекательным скидкам можно будет приобрести в течение недели — до 2 ноября.
- Far Cry — 45 грн (предыдущая цена — 150 грн)
- Far Cry 2 — 45 грн (предыдущая цена — 150 грн)
- Far Cry 3 — 89 грн (предыдущая цена — 299 грн)
- Far Cry 3 Blood Dragon — 67 грн (предыдущая цена — 225 грн)
- Far Cry 4 — 137 грн (предыдущая цена — 459 грн)
- Far Cry Primal — 189 грн (предыдущая цена — 759 грн)
- Far Cry 5 — 183 грн (предыдущая цена — 915 грн)
- Far Cry New Dawn — 172 грн (предыдущая цена — 689 грн)
Шестая часть в серии шутеров от первого лица Far Cry выйдет 18 февраля 2021 года на персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One и консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.
Игрокам предстоит взять на себя роль местного партизана Дани Рохаса, который жаждет лучшей участи для своего народа и выйдет на тропу войны с династией Кастило.
В PS Store игра будет стоить 1 899 гривен.
- В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
- В магазине EGS - 915 гривен.
Напомним, что сейчас проходят хэллоуинские распродажи в Epic Games Store, PS Store и GOG.