В Украине начали принимать предзаказы на игры для PlayStation 5

Rozetka / предзаказ на игры PS5

Первые игры для консоли нового поколения PlayStation 5 стали доступны для предварительного заказа через официального дистрибьютора Sony в Украине на сайте интернет-магазина Rozetka.

Пока можно обзавестись лишь тремя новинками — супергеройским боевиком Marvel Spider-Man: Miles Morales, ремейком хардкорного фэнтезийного ролевого экшена Demon's Souls и трехмерной аденчурой Sackboy: A Big Adventure. За предзаказ последней покупатели получат цифровую версию комикса The Gathering Storm в подарок.

Все вышеупомянутые игры поступят в продажу 12-го ноября, и, несомненно, чем ближе к релизу PS5, тем больше на сайте магазина появится доступных проектов для консоли нового поколения. Так что если вы собираетесь покупать данную консоль, обязательно добавляйте раздел с PS5 играми в свои закладки.

Напомним, что продажи консоли на территории Украины начнутся 19 ноября этого года. На неделю раньше оценить новинку смогут игроманы США, Австралии, Канады, Японии Мексики, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.