Автор Diablo II призвал "забить на Blizzard" и её бездушный ремастер

Фанаты Diablo II недовольны цензурой в ремейке / Blizzard

В начале года студия Blizzard Entertainment анонсировала ремейк-ремастер легендарной классической экшн-RPG Diablo II. И ещё до релиза у игроков возникли вопросы к разработчикам.

В частности, многие недовольны тем фактом, что Амазонка в новой версии игры едва похожа на себя: её образ стал мужеподобным и более нейтральным с точки зрения сексуальной привлекательности.

С началом альфа-теста в дискуссию о сексуализации Амазонки вмешался бывший сотрудник Blizzard Марк Керн, который продюссировал оригинальную Diablo II. Он обвинил разработчиков ремастера в цензуре. Оригинальная игра задумывалась в качестве взрослого произведения в эстетике темного фэнтези, в котором все персонажи выглядели более сексуально, а балом правили готика и экстремальная жестокость.

Костюм Амазонки в старой Blizzard всегда планировали сделать очень откровенным. Уже тогда находились противники, и команде разработчиков даже пришлось отстаивать свое творческое решение. Керн не понимает, зачем разработчики Diablo II Resurrected пытаются теперь сгладить углы, сделав проект более "безопасным".

Это просто нелепо. Diablo II всегда была взрослой, тёмной, на грани и, да, даже немного сексуализированной – Марк Керн, продюсер оригинальной Diablo II.

Оригинальная амазонка в Diablo II / Blizzard

Амазонка в Diablo II: Resurrected / Vicarious Visions

Речь идет о темном фэнтези, для взрослых игроков, а не для детей. По его мнению, в итоге пострадало оригинальное видение создателей проекта, а делать по-настоящему мрачные игры теперь могут только независимые команды – крупные издательства на это больше не способны.

Вообще, Керн на слова не скупится и даже прямо советует прекратить покупать бесконечные AAA-ремейки/ремастеры и переходить в инди-сегмент.

Релиз Diablo II: Resurrected состоится в 2021 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Трейлер Diablo II: Resurrected

Ранее стало известно, что японский издатель Konami после провала Metal Gear Survive и Contra: Rogue Corps планирует доверить развитие своих серий сторонним студиям.

Предположительно, первым проектом в "новой истории" Konami может стать ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid, слухи о котором давно гуляют по сети.