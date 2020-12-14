Youtube не работает: что случилось с сервисами Google и что делать

Почему не работает Ютуб сегодня и что делать - сбой сервисов Google / Фото: Reuters

Сбой в работе сервисов Google сегодня, 14 декабря 2020, произошел по всему миру.

Пользователи сообщают, что не работает гугл-почта, календари, гугл-доки. Также сейчас не работает Ютуб – в Хроме на компьютере, на телефоне и других гаджетах.

Сначала некоторые допустили, что сбой в Ютуб связан с апдейтом сервиса. Однако затем отметили, что при обновлении Ютуб или Гугл в аккаунт заходить можно, а сейчас – вообще не пускает в аккаунт.

В частности, сервисы Google не работают в Украине и в России.

Люди жалуются, что сбой Гугл мешает им:

расплатиться за покупки с помощью Google Pay;

зайти в почту;

получить доступ к документам в облаке;

запустить игру;

воспользоваться поиском;

посмотреть видео на Ютуб и т.д.

Чтобы утешить клиентов, Гугл показывает забавное фото мартышки.

Проблема с сервисами Google носит глобальный и массовый характер. Судя по данным Downdetector, больше всего сбой в Ютуб и Google затронул Германию и Нидерланды.

P.D. По состоянию на 14:34 по киевскому времени, сервисы Google восстановили работу.

Ютуб не работает – что делать

Находчивые пользователи уже сообщили, что Ютуб работает в режиме инкогнито (то есть без входа в аккаунт).

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