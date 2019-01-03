В Киеве десятки домов минимум на день остались без отопления и горячей воды

В Киеве из-за аварии десятки зданий остались без отопления и горячей воды / doska.sumy.ua

В четверг днем, 3 января, в Святошинском районе Киева произошла авария на теплосети, из-за нее без отопления и горячей воды в этом районе остались 40 зданий.

Авария случилась по адресу ул. Семьи Сосниных, 17 в 11:00, ожидается, что десятки домов будут без тепла и горячей воды до утра 4 января, сообщает УНИАН со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

По данным предприятия, без отопления и горячей воды частично на ул. Семьи Сосниных, ул. Кучера, ул. Генерала Потапова, ул. Владимира Покотило остались 25 жилых домов, детсад, 3 школы и 11 ведомств.

В Киевтеплоэнерго заверили, что аварийно-восстановительные бригады уже работают над устранением повреждения теплосети. "Завершить ремонтные работы и возобновить подачу теплоносителя в… здания планируют до 6 часов утра 4 января…", — добавили в предприятии.

Напомним, в начале сентября в Соломенском районе Киева на углу ул. Гарматной и проспекта Победы прорвало водопровод, сильный поток воды на время осложнил движение на проезжей части — образовалось "озеро".