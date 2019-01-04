На Донбассе СБУ задержала матерого боевика "ДНР": опубликовано видео

Задержание боевика / пресс-центр СБУ

В зоне военного конфликта на Донбассе сотрудники Главка военной контрразведки СБУ совместно с бойцами ВСУ задержали боевика группировки "ДНР".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра спецслужбы. На данный момент достоверно установлено, что задержанный на линии разграничения мужчина (уроженец Горловки) присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов еще в сентябре 2014-го.

Далее задержанный был пулеметчиком "народной милиции" и участвовал в боевых действиях против бойцов ВСУ. В феврале 2015-го его назначили оператором противотанковой управляемой ракеты. Этому делу мужчина обучался под руководством российских военных. Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве СБУ задержала офицера-дезертира, сотрудничавшего с ФСБ.