На Донбассе СБУ задержала матерого боевика "ДНР": опубликовано видео

Задержанный на линии разграничения мужчина присоединился к боевикам еще в сентябре 2014-го.
В зоне военного конфликта на Донбассе сотрудники Главка военной контрразведки СБУ совместно с бойцами ВСУ задержали боевика группировки "ДНР".
Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра спецслужбы. На данный момент достоверно установлено, что задержанный на линии разграничения мужчина (уроженец Горловки) присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов еще в сентябре 2014-го.
Далее задержанный был пулеметчиком "народной милиции" и участвовал в боевых действиях против бойцов ВСУ. В феврале 2015-го его назначили оператором противотанковой управляемой ракеты. Этому делу мужчина обучался под руководством российских военных. Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве СБУ задержала офицера-дезертира, сотрудничавшего с ФСБ.