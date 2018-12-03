В Мариуполе СБУ задержала пенсионера, использовавшего плакат c Януковичем в борьбе с тарифами

Пенсионер решил использовать образ Януковича в борьбе за снижение тарифов / Фото: 0629

В Мариуполе Донецкой области 70-летний местный житель распечатал плакаты с изображением беглого президента Виктора Януковича в образе красногвардейца, содержание которых было направлено против повышения тарифов на коммунальные услуги.

"Ты заплатил по новым тарифам?" – гласила надпись на плакатах, о чем сообщает местное издание 0629.

Пенсионер развесил антитарифные листовки на подъездах жилых домов города. Местные жители начали фотографировать забавные плакаты, демонстрировать с соцсетях. Это привлекло внимание сотрудников Службы безопасности Украины.

В СБУ впоследствии выяснили, плакаты развесил 70-летний житель Мариуполя Анатолий Рыбалка. Оказалось, что своеобразная акция протеста – его собственная инициатива, с оккупантами о связан не был.

/ Фото: 0629

"Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом Родины", - заявил он на допросе.

После профилактической беседы сотрудники СБУ отпустили пенсионера-бунтаря.

Напомним, в городе Каменка Черкасской области раздача продуктовых пайков от Радикальной партии Олега Ляшко превратилась в потасовку, в которой принимали участие преимущественно пенсионеры.