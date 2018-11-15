"Выборы, как банальное соревнование кошельков": Сеть обсуждает давку пенсионеров на раздаче пайков от Ляшко

Люди едва не покалечили друг друга за продпаек / Фото: скриншот из видео

В городе Каменка Черкасской области раздача продуктовых пайков от Радикальной партии Олега Ляшко превратилась в потасовку, в которой принимали участие преимущественно пенсионеры.

Ситуация для Украины не в новинку, однако пользователи соцсетей высказали возмущение тем фактом, что выборы в стране традиционно превращаются в базар, на котором можно продать и купить голоса.

"Ценность избирательного права для бедного человека в Украине заключается только в возможности его продать за гречку, суповой набор или картошку. Тогда выборы превращаются в банальное соревнование кошельков. А кошелек шире у того, у кого есть доступ к бюджету. Круг замкнулся", - пишет в Facebook политолог Андрей Головачев.

Эксперт полагает, что необходимо ввести плату за голосование, тогда на выборы будут ходить сознательные граждане. В противном случае, по его мнению, инвесторы станут отказываться от сотрудничества с бесперспективной Украиной.

/ Фото: Facebook

"Партия Ляшко раздает "подарки" в Черкасской области... Или очередь за кофе в Братиславе?" – спрашивает Вячеслав Чечило.

/ Фото: Facebook

"Яркий пример того, что сейчас крестьяне никому не нужны, кроме Радикальной партии Олег Ляшко!" – с сарказмом констатирует Ярослав Путилин.

/ Фото: Facebook

"Раздача "предвыборных пайков" в городе Каменка. Это просто дно. Без комментариев", - пишет Михаил Шнайдер.

/ Фото: Facebook

"Жили бы вы не доедая, отдав здоровья стране, которой вы не нужны, то и вы бы там были среди них... Жить на пенсию 1470 грн., когда коммуналка 3000грн. Возможно? Вот и народу выхода два: или с вилами, или с протянутой рукой... С вилами уже ходили на майдан... И результат?! Не судите, да не судимы будите!", - заявила Людмила Брозгаль.

/ Фото: Facebook

/ Фото: Facebook

Как ранее сообщалось, представители Министерства внутренних дел разработали законопроект, предусматривающий прямую ответственность за нарушение избирательных прав граждан. В частности, речь идет о получении избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного прав.