"Просто дно": свалка при раздаче "предвыборных пайков" в Каменке попала на видео

За продпайки завязалась драка и давка / скриншот

Раздача так называемых "предвыборных пайков" в городе Каменка попала на видео. Запись на своей странице Facebook выложил пользователь Михаил Шнайдер.

"Раздача "Предвыборных Пайков" в городе Каменка. Это просто ДНО.Без Комментариев", - написал он.

Пользователи немедленно отреагировали на видео.

"Вот так за гречку и за всякую фигню и выбираются эти уроды которые потом правят страной . Как собакам бросят кость , а потом на цепь и в стойло. Люди остановитесь !!! Сколько можно продаваться ???", "Придурки!!!", "От суки продажні про майбутнє дітей своїх не думають ганьба", "Позорище", "Дикари", - пишут комментаторы.