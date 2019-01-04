СБУ подсчитала задержанных в 2018 году сепаратистов

СБУ / ssu.gov

В 2018 году Служба безопасности Украины (СБУ) выявила 152 участника "ЛДНР", 54 из которых были задержаны.

Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.

"Начаты 850 уголовных производств, 144 обвинительных приговора вступили в законную силу", - добавили в СБУ.

Всего спецслужбой было возбуждено 10 931 уголовное дело в отношении 2 699 лиц. Также на территории Украины было предотвращено восемь терактов.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала на линии разграничения на Донбассе пулеметчика террористов, которого тренировали кадровые российские военные.