СБУ подсчитала задержанных в 2018 году сепаратистов

Всего за год спецслужбой было возбуждено 10 931 уголовное дело.
В 2018 году Служба безопасности Украины (СБУ) выявила 152 участника "ЛДНР", 54 из которых были задержаны.
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
"Начаты 850 уголовных производств, 144 обвинительных приговора вступили в законную силу", - добавили в СБУ.
Всего спецслужбой было возбуждено 10 931 уголовное дело в отношении 2 699 лиц. Также на территории Украины было предотвращено восемь терактов.
Ранее сообщалось, что СБУ задержала на линии разграничения на Донбассе пулеметчика террористов, которого тренировали кадровые российские военные.