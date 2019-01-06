Главную новогоднюю елку Севастополя украсили пластиковыми бутылками и стаканами

Игрушки с елки регулярно воруют.
Главную новогоднюю елку оккупированного Севастополя украсили пластиковыми бутылками, стаканами и лампочками.
Об этом сообщила блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Севастополь. Пятый год игрушки с елок воруют.Соотечественники гардемаринов.Новые Дети украшают елки лампочками, бутылками и пластиковыми стаканами. А знаете, почему не украли стаканы? Правильно-в них не нальешь, протекают. С дырками...", - написала блогер.
Ранее Главред приводил список адресов в Киеве, по которым после праздников можно сдать елку:
- проспект Освободителей, 6;
- улица Тростянецкая, 58А;
- Железнодорожное шоссе, 61;
- улица Электротехническая, 26;
- проспект Голосеевский, 87;
- Московский проспект, 26А;
- переулок Герцена, 6;
- улица Бетховена, 8;
- улица Новополевая, 95;
- улица Димитрова, 16А.