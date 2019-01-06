Главную новогоднюю елку Севастополя украсили пластиковыми бутылками и стаканами

twitter.com/krimrt

Главную новогоднюю елку оккупированного Севастополя украсили пластиковыми бутылками, стаканами и лампочками.

Об этом сообщила блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Севастополь. Пятый год игрушки с елок воруют.Соотечественники гардемаринов.Новые Дети украшают елки лампочками, бутылками и пластиковыми стаканами. А знаете, почему не украли стаканы? Правильно-в них не нальешь, протекают. С дырками...", - написала блогер.

twitter.com/krimrt

Ранее Главред приводил список адресов в Киеве, по которым после праздников можно сдать елку: