Куда сдать елку в Киеве после праздников: стали известны адреса

Куда в Киеве сдать елку после праздников / 1zoom.ru

Считается, что новогоднюю елку нельзя выкидывать с балкона или из окна (когда уже пришло время ее выносить) – а то семейная жизнь пойдет прахом и рухнет семейное счастье. Так что елку принято выносить и втыкать в снег.

А для тех, кто больше беспокоится об экологии, чем о народных приметах, "Киевзеленстрой" опубликовал адреса 10 пунктов утилизации новогодних елок. Сюда можно спокойно сдать новогоднее дерево после завершения праздников.

Сдать елку в Киеве можно по таким адресам:

проспект Освободителей, 6;

улица Тростянецкая, 58А;

Железнодорожное шоссе, 61;

улица Электротехническая, 26;

проспект Голосеевский, 87;

Московский проспект, 26А;

переулок Герцена, 6;

улица Бетховена, 8;

улица Новополевая, 95;

улица Димитрова, 16А.

Напомним, впереди нас еще ждет Рождество и Старый Новый год. Рождество православное-2019 Украина традиционно отметит 7 января. В этом году праздник выпал на понедельник. В этот праздник полагается дополнительный выходной.