Куда сдать елку в Киеве после праздников: стали известны адреса

Всего в столице действует 10 пунктов утилизации новогодних деревьев.
Считается, что новогоднюю елку нельзя выкидывать с балкона или из окна (когда уже пришло время ее выносить) – а то семейная жизнь пойдет прахом и рухнет семейное счастье. Так что елку принято выносить и втыкать в снег.
А для тех, кто больше беспокоится об экологии, чем о народных приметах, "Киевзеленстрой" опубликовал адреса 10 пунктов утилизации новогодних елок. Сюда можно спокойно сдать новогоднее дерево после завершения праздников.
Сдать елку в Киеве можно по таким адресам:
- проспект Освободителей, 6;
- улица Тростянецкая, 58А;
- Железнодорожное шоссе, 61;
- улица Электротехническая, 26;
- проспект Голосеевский, 87;
- Московский проспект, 26А;
- переулок Герцена, 6;
- улица Бетховена, 8;
- улица Новополевая, 95;
- улица Димитрова, 16А.
Напомним, впереди нас еще ждет Рождество и Старый Новый год. Рождество православное-2019 Украина традиционно отметит 7 января. В этом году праздник выпал на понедельник. В этот праздник полагается дополнительный выходной.