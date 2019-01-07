В центре Киева следователи и прокуроры ограбили ювелирный магазин

Суд принял решение по делу об ограблении ювелирного магазина

В августе 2014 года в центре Киева группа прокуроров и следователей Печерского РУ ГУ МВД в Киеве ограбили ювелирный магазин.

Как пишет издание Судебный репортер, обыск в помещении ювелирного салона "Часовой салон "Кристалл" в 2014 году по делу о продаже контрафактных товаров.

При этом сотрудникам салона не разрешили присутствовать при обыске, а когда они попали в помещение, обнаружили разбитые витрины. Из салона исчезли часы и ювелирные изделия, а также хранившиеся в сейфе деньги.

Директор магазина подал заявления о краже, превышении полномочий и судебной подделке.

Дело о контрафакте, по которому в ювелирном салоне проводили обыск, закрыли уже через месяц.

В 2015 году в суд направили обвинение против 10 сотрудников прокуратуры Печерского района и отделения Печерского РУ ГУ МВД Украины.

Хозяйственный суд Киева решил, что собственник магазина доказал незаконность поведения сотрудников прокуратуры во время обыска. И признал убытки магазина в сумме 25,4 млн гривен - именно столько по состоянию на август 2014 года стоили исчезнувшие из магазина товары.

Обвиняемого по делу об ограблении ювелирного салона следователя Виталия Савчука вначале уволили с занимаемой должности. Но позже он через суд вернулся на работу и даже отсудил среднюю зарплату за время вынужденного прогула. Савчук до сих пор работает в прокуратуре.

Следователь Сергей Кострица уволился в августе 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге пьяные полицейские избили и ограбили прохожего.