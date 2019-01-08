"Техно сечь": военный эксперт назвал оптимальную модель жизни для Украины

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Оптимальной моделью устройства Украины могла бы стать система "Техно сечей" (по аналогии с Запорожской Сечью) - регионов, наделенных большей свободой, во главе которых было бы центральное правительство с тремя функциями - инфраструктурной, оборонной и дипломатической.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович в интервью Апострофу.

"Для нас самая оптимальная модель - это "Техно сечь". То есть Украина могла бы дать новую форму организации миру и построить здесь 20-40 "Техно сечей", связанных между собой уникальным транспортом. Нужно дать больше свободы регионам, а центральному правительству оставить три функции: большие инфраструктурные проекты, совместную оборону и совместную дипломатию. Все: живите как хотите, исповедуйте любую историю, верьте в каких угодно богов", - сказал Арестович.

Читайте также"Втоптали в го*но идею": в соцсетях рассказали о новой поломке "экспресса" в БориспольПо его словам, сейчас страна могла бы существовать как "Киевская Русь" и "Запорожская Сечь".

"Они очень похожи, одна является развитием другой. По Киевской Руси все просто: есть князь с дружиной, есть народная масса, есть купцы. Князь, периодически выезжает, что может, то и отбирает у народа, а купцов он старается эксплуатировать. Эта система до сих пор действует! С одной стороны, она порочна, с другой - никто никого не трогает, и кто как может, так и зарабатывает на жизнь. Запорожская Сечь была такой сборной солянкой людей, которые хотели жить определенным образом жизни - вольным", - отметил Арестович.

Ранее Алексей Арестович высказал мнение, что в 2019 году давление России на Украину продолжится.

"Давления ожидать. Россия будет продолжать есть нас по кускам, пытаться по крайней мере. Она будет решать свои задачи. Они же там тоже не великого ума, в России точно такие же кадровые проблемы, как и у нас, только их глупость видна еще больше. Наша глупость видна, потому что мы не можем, а их видна, потому что, когда они могут, то они делают такое, что уму не постижимо", - сказал Арестович.