"Будет есть нас по кускам": военный эксперт рассказал, чего ждать Украине от РФ в 2019 году

УНИАН

В 2019 году давление России на Украину продолжится.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович в интервью Апострофу.

"Давления ожидать. Россия будет продолжать есть нас по кускам, пытаться по крайней мере. Она будет решать свои задачи. Они же там тоже не великого ума, в России точно такие же кадровые проблемы, как и у нас, только их глупость видна еще больше. Наша глупость видна, потому что мы не можем, а их видна, потому что, когда они могут, то они делают такое, что уму не постижимо", - сказал Арестович.

По его словам РФ сейчас будет решать проблему Азова, причем максимально "топорным образом".

"Вся Россия проявилась в этой ситуации с нашими кораблями: сначала таранишь буксир кораблем, менее прочным в тридцать раз, чем буксир, потом едва не тонешь и заканчиваешь стрельбой в территориальных водах. То есть это такой апофеоз глупости, причем на всех уровнях... Вот это и есть качество принятия решений в России", - говорит эксперт.

Арестович считает, что количество проблем у Украины от РФ в обозримом будущем не уменьшится.

"Это не означает, что они будут проигрывать постоянно, просто они будут как-то планировать съесть, пытаться лезть как-то чрезвычайно глупо и криво, но крови у нас от этого меньше не станет, ровно так же, как и проблем", - заключил он.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.