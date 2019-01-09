Крушение сухогруза у берегов Турции: посол сообщил о судьбе пострадавших украинских моряков

Моряков, пострадавших в результате крушения сухогруза у берегов Турции, 10 января выпишут из больниц, сообщил посол / УНИАН

В Турции украинских моряков, пострадавших в результате крушения сухогруза Volgo Balt 214, врачи решили выписать из больниц в четверг утром, 10 января.

После выписки из больниц украинцев доставят в Анкару и помогут вернуться на Родину, написал посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем аккаунте в Twitter.

"…врачи приняли решение выписать всю команду утром в четверг. После этого они будут доставлены в Анкару, документированы, и им будет оказано содействие в возвращении на Родину", — сообщил дипломат.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонул сухогруз Volgo Balt 214, шедший под флагом Панамы. В МИД Украины сообщили, что из 13 членов экипажа судна 11 — украинцы. В результате крушения судна погибли четверо наших соотечественников, а остальные члены экипажа были госпитализированы в больницы города Самсун.