Крушение сухогруза у берегов Турции: посол сообщил о судьбе пострадавших украинских моряков

9 января 2019, 07:59

Украинцам помогут вернуться на Родину, отметил посол Украины в Турции.

Посол сообщил, что моряков, пострадавших в результате крушения сухогруза у берегов Турции, 10 января выпишут из больницы
Моряков, пострадавших в результате крушения сухогруза у берегов Турции, 10 января выпишут из больниц, сообщил посол / УНИАН

В Турции украинских моряков, пострадавших в результате крушения сухогруза Volgo Balt 214, врачи решили выписать из больниц в четверг утром, 10 января.

После выписки из больниц украинцев доставят в Анкару и помогут вернуться на Родину, написал посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем аккаунте в Twitter.

"…врачи приняли решение выписать всю команду утром в четверг. После этого они будут доставлены в Анкару, документированы, и им будет оказано содействие в возвращении на Родину", — сообщил дипломат. 

Напомним, 7 января у берегов Турции затонул сухогруз Volgo Balt 214, шедший под флагом Панамы. В МИД Украины сообщили, что из 13 членов экипажа судна 11 — украинцы. В результате крушения судна погибли четверо наших соотечественников, а остальные члены экипажа были госпитализированы в больницы города Самсун.

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Турция украинцы больница крушение Сухогруз
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