Кораблекрушение у берегов Турции: появились важные сведения о погибших украинцах

Идентифицированы тела двух украинских моряков, которые погибли в результате крушения сухогруза у берегов Турции, сообщил посол / fleetphoto.ru

Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что были идентифицированы тела двух украинских моряков, погибших в результате крушения сухогруза Volgo-Balt 214 у турецких берегов.

Возле берегов Турции продолжается спасательная операция, написал дипломат в своем аккаунте в Twitter.

"По результатам опознания идентифицированы 2 тела, которые вчера (во вторник, 8 января, — Ред.) были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины извещены", — отметил Сибига.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонул сухогруз Volgo-Balt 214, шедший под флагом Панамы. В МИД Украины сообщили, что из 13 членов экипажа судна 11 — украинцы. В результате крушения судна погибли четверо наших соотечественников, а остальные члены экипажа были госпитализированы в больницы города Самсун.