НАБУ внезапно засекретило информацию по допросу Гройсмана

Премьер-министр Владимир Гройсман / kmu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) отказалось сообщить информацию был ли допрошен премьер-министр Владимир Гройсман по делу о возможных злоупотреблениях властью и служебной халатности.

Как сообщают Украинские новости, такие меры обусловлены тайной следствия и не подлежат разглашению.

"Информация (о допросе) составляет тайну досудебного расследования", - сообщили агентству в ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана.

Дело открыто по статьям 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины по решению Соломенского райсуда Киева.