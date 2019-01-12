Кораблекрушение у берегов Турции: выжившие украинцы вернулись на Родину, названы имена

Украинские моряки, выжившие после кораблекрушения у берегов Турции, вернулись на Родину / www.chekltd.ru

В Украину из Турции вернулись украинские моряки, которые выжили после крушения сухогруза Volgo-Balt 214 у турецких берегов.

Моряки прилетели на Родину из Стамбула, самолет с ними приземлился в международном аэропорту "Одесса", сообщает Громадське.

По данным издания, на Родину вернулись Евгений Ильченко, Денис Скачко, Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Геращенко, Евгений Яценко и Татьяна Будко.

Выживших после кораблекрушения моряков-украинцев встречали не только родственники, но и представители Министерства иностранных дел, а также волонтеры. Напомним, 7 января у берегов Турции затонул сухогруз Volgo-Balt 214, шедший под флагом Панамы. В МИД Украины сообщили, что из 13 членов экипажа судна 11 — украинцы. В результате крушения судна погибли четверо наших соотечественников, а остальные члены экипажа были госпитализированы.