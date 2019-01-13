Метели и сильный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Синоптики рассказали о погоде / УНИАН

На территории Украины в ближайшее время ожидается осложнении погодных условий, предупредили синоптики.

При этом на западе страны прогнозируются метели и сильный ветер, говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие два часа и до конца суток 13 января в западных областях, в течение 14 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с и метели; ночью 14 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки в виде снега и дождя, на дорогах страны гололедица (1-й уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде в Украине на выходных.