Впервые за 22 года Украина займется модернизацией своей станции в Антарктиде

Станция "Академик Вернадский" в Антарктиде / Скрин с видео

Впервые за 22 года Украина проведет масштабную реконструкцию исследовательской станции "Академик Вернадский", расположенную в Антарктиде.

При этом даже после выделения финансирования украинская антарктическая программа втрое дешевле антарктической программы Турции, у которой вообще нет там собственной станции, и в 140 раз – антарктических исследований Франции.

Местные системы энергообеспечения, опреснения воды, отопления, а также ряд других здесь не модернизировались еще с тех пор, как станция числилась за Великобританией.

"К счастью, британцы нам дали станцию в таком хорошем состоянии, что она почти четверть века протянула без ремонта и модернизации... В бюджете 2018 года впервые за 22 года были выделены 15 млн грн на капитальную реконструкцию станции, а под конец года совместными усилиями МОН и Минфина были добавлены еще всего 27 млн грн, из них 19,6 млн грн именно на модернизацию станции", – цитирует Укринформ и.о. директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.

Энергетическая система станции будет полностью обновлена впервые с 1980 года. Крышу на всех помещениях станции поменяют впервые с 1970-х годов. Не менее старые на станции также опреснитель воды и топливный бак. Заодно заменят и всю систему отопления.

Кроме того, в планах ремонта – строительство топливного трубопровода и переоборудование медкабинета (закупка аппарата УЗИ, кардиографа, биохимического анализатора, оборудования для телемедицины и анализатора крови), а также переоборудование биологической лаборатории.

Планируется, что ремонтные работы займут два сезона.

Ранее сообщалось, что украинскую станцию в Антарктиде атакуют вороватые пингвины. Геологи, работающие на станции "Академик Вернадский", регулярно страдают от пингвиньих набегов.