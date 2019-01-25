Украина пустит с молотка арестованный российский "Боинг"

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Украина выставила на продажу российский Boeing B 737/524, арестованный в 2015 году был арестован за долги компании Трансаэро перед аэропортом Киев за обслуживание.

Об этом сообщается на сайте СЭТАМ (система электронных торгов арестованным имуществом).

"Воздушное судно Boeing D737/524 /, серийный номер 28922, регистрационный номер VP-BYO, первый полет - 06.06.1998 г. Последняя дата эксплуатации - октябрь 2015-го. Техническое состояние - неизвестно. Необходимость проведения плановых ремонтов - неизвестно", - говорится в описании лота.

Стартовая цена составляет 17 млн 996 тыс. 665 грн. (цена снижена на 34 процента). Аукцион будет проведен 14 февраля 2019 года.

В декабре арестованное крымское судно "Норд" во второй раз не смогли продать на торгах - хотя цену лота снизили на 10 процентов. Была получена лишь одна покупательская заявка, но ее отклонили из-за невыплаты гарантийного взноса в 101 тыс. 636 грн.