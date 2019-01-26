"Серьезный снег, гололедица": синоптики предупредили о непогоде в ряде областей Украины

В воскресенье в ряде областей Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в воскресенье, 27 января, в ряде областей нашей страны ожидается серьезный снег, а на дорогах — гололедица.

Непогода днем ожидается на Полтавщине, на Сумщине и на Харьковщине, сообщили в Укргидрометцентре.

"…ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях — значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см)...", — предупредили синоптики.

В воскресенье в ряде областей Украины будет непогода, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 27 января Украину опять накроет очередной циклон, будут осадки и сильный ветер. По ее данным, 26-27 числа ожидается потепление.