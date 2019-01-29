Социологи выяснили, кому меньше всего доверяют украинцы

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Сильнее всего украинцы доверяют людям, живущим по соседству, а слабее всего − доверяют президенту, Рада и Кабмину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками "Киевского международного института социологии" в декабре 2018-го. На втором месте по уровню доверия расположились волонтеры, а на третьем – церковь.

По уже сложившейся традиции, органы власти вызывают у населения Украины очень мало доверия(-63%). К примеру, уровень доверия к президенту стабильно низкий (16% − доверяют, 70% − не доверяют), баланс также отрицательный (-54%). По исполнительной (Кабмин) и законодательной (Рада) веткам власти ситуация очень похожая.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев позитиивно относятся к Сталину.