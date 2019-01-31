Эксперт призвал Украину сделать способную бить вглубь России ракету

Ракета "Нептун" / BBC

Украинским военным конструкторам необходимо разработать оружие, способное "бить вглубь территории России".

Соответствующее мнение высказал замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в материале для портала "Апостроф". Как полагает он, на данный момент ситуация в Азово-Черноморском бассейне складывается для официального Киева крайне неблагоприятно.

Самусь также отметил, что в военном плане Россия доминирует в акватории Черного и Азовского морей. При этом, добавил эксперт, реакция стран Запада на инцидент в Керченском проливе говорит о том, что там не желают "поднимать ставки" в конфликтной ситуации в регионе.

Читайте такжеПуск украинской ракеты "Нептун" сняли на видеоКроме того, Самусь считает, что официальному Киеву стоит всеми силами развивать средства противовоздушной и противоракетной обороны – для того, чтобы "отбить у России желание использовать свои мощные ракетные способности против Украины и одновременно разрабатывать свое оружие сдерживания — ту самую ракету "Нептун", которой можно бить вглубь территории РФ".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина начнет серийное производство ракет "Ольха". Позднее секретарь СНБО Александр Турчинов похвастался успешным пуском украинской крылатой ракеты.