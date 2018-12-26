"Есть чем встретить врага": что пообещали политики украинской армии в 2019 году

26 декабря 2018, 21:02

Госбюджет Украины-2019 по сравнению с этим годом предусматривает увеличение финансирования на оборону на 33,3 млрд грн.

Ракета, Ольха, Бирюков
Что пообещали политики украинской армии в 2019 году / Facebook Юрия Бирюкова

26 декабря Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019-2021 годы.

По данным пресс-службы СНБО, госбюджет Украины-2019 по сравнению с этим годом предусматривает увеличение финансирования на оборону на 33,3 млрд грн. В целом, данная сфера получит 212 млрд грн – или 5,37% от ВВП Украины.

Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что в 2018 году Вооруженные силы получили более 3 тысяч образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, а также свыше 450 тысяч ракет и боеприпасов.

"В 2019 будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия", – отметил секретарь СНБО.

В первую очередь Украина намерена увеличить выпуск ракет с увеличенной дальностью поражения, комплексов крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей – дабы "значительно усилить береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины".

Аналогичные планы подтвердил ранее и президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеРакета "Ольха": характеристики и почему Порошенко хочет запустить ее производство поскорееВыступая на заседании СНБО, он отметил: "В 2019 году Украина планирует завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного и реактивного вооружения. Прежде всего, это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Говорится о начале их серийного производства и поставках в ВСУ. Также хочу отметить, что в следующем году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей по проекту "Нептун".

Таким образом, по его словам, Украине "есть чем встретить (противника – ред.) в случае агрессии с моря".

"Украина завершает создание ряда новейших отечественных образцов вооружения, которые были разработаны уже по стандартам НАТО. Как, к примеру, самоходная гаубица "Богдана" и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров для нее, управляемые боеприпасы "Цветник", двухкалиберный миномет, беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Сокол", переносной зенитно-ракетный комплекс "Колибри", средства разведки и очень важные для нас сейчас комплексы управления артиллерией", – подчеркнул Порошенко.

В следующем году планируется закупить 6 тысяч образцов вооружения для Сухопутных войск. В частности, речь идет о минометах, переносных ЗРК, снайперском вооружении и т.п. Воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов. А для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые артиллерийские катера, десантные катера.

Ранее морпехи ВСУ начали испытывать новейшие боевые катера. Известно, что один "Кентавр" способен разместить на борту до 32 десантников, оснащен двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7-миллиметра, 40-миллиметровым гранатометом, а также системой для дымовых завес.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия военного положения истек 26 декабря в 14:00.

Позднее Порошенко сказал, почему не добивался продления военного положения. Российская угроза никуда не делась, отметил украинский лидер.

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СНБО вооружение армия Петр Порошенко оборонный бюджет Александр Турчинов
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