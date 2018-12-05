Украинские военные испытали новейшую ракету "Нептун": опубликовано яркое видео

Испытания ракеты "Нептун" / Минобороны Украины

Украинские военнослужащие провели боевые испытания новейшей противокорабельной крылатой ракеты модели "Нептун".

С таким заявлением во время торжественных мероприятий ко Дню ВС Украины заявил глава Министерства обороны Степан Полторак.

"Буквально 10 минут назад мне доложили об успешном завершении испытаний противокорабельного комплекса "Нептун", о продлении ресурса и модернизацию 125-го комплекса и учебных пусках по морским целям", − заявил он.

К слову, ракету "Нептун" разработали инженеры из "Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч"".

Напомним, ранее сообщалось о том, что морпехи ВСУ начали испытывать новейшие боевые катера.