Украинские военные испытали новейшую ракету "Нептун": опубликовано яркое видео

Испытания новейшей боевой ракеты провели в канун Дня украинских Вооруженных сил.
Украинские военнослужащие провели боевые испытания новейшей противокорабельной крылатой ракеты модели "Нептун".
С таким заявлением во время торжественных мероприятий ко Дню ВС Украины заявил глава Министерства обороны Степан Полторак.
"Буквально 10 минут назад мне доложили об успешном завершении испытаний противокорабельного комплекса "Нептун", о продлении ресурса и модернизацию 125-го комплекса и учебных пусках по морским целям", − заявил он.
К слову, ракету "Нептун" разработали инженеры из "Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч"".
Напомним, ранее сообщалось о том, что морпехи ВСУ начали испытывать новейшие боевые катера.