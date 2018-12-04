Морпехи ВСУ начали испытывать новейшие боевые катера: опубликованы фото, видео

Испытания катеров / "Мілітарний портал"

В Одессе бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ проводят испытания новых десантно-штурмовых катеров модели "Кентавр-ЛК".

Соответствующее сообщение опубликовал "Милитарный портал". Согласно обнародованным данным, взвод украинских морпехов проверял вместимость катера с учетом переброски личного состава, снаряжения и боекомплекта.

Также известно, что один "Кентавр" способен разместить на борту до 32 десантников, оснащен двумя пусковыми установками 80-миллиметровой реактивной системы залпового огня, двумя боевыми модулями с пулеметами калибром 12,7-миллиметра, 40-миллиметровым гранатометом, а также системой для дымовых завес.

Напомним, ранее сообщалось о том, что захваченные в Керченском проливе россиянами украинские корабли таинственно исчезли.