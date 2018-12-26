Порошенко сказал, почему не добивался продления военного положения

Петр Порошенко сообщил, что не добивался продления военного положения из-за будущих выборов / Reuters

Президент Петр Порошенко сообщил, что не попросил Верховную Раду продлить в Украине военное положение из-за будущих президентских выборов (запланированы 31 марта 2019-го).

Угроза со стороны Российской Федерации никуда не делась, рассказал глава государства на заседании Совета национальной безопасности и обороны, пишет УНИАН.

"…я буду с вами откровенен, — если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить этот военное положение", — заявил Порошенко.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.