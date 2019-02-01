Синоптики назвали среднюю температуру в Украине в феврале-2019

В феврале-2019 в Украине средняя температура ожидается 0-5 градусов, сообщили синоптики / 1zoom.ru

В феврале 2019 года в Украине средняя температура прогнозируется 0-5 градусов мороза, такой показатель близок к средним многолетним значениям.

В последний месяц зимы в захваченном Россией Крыму средняя температура ожидается около +1 градуса, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в нашей стране месячное количество осадков прогнозируется на уровне 29-41 мм.

"…на Закарпатье и в Карпатах — до 73 мм, в горах Крыма — до 118 мм, что в пределах средних многолетних значений", — отметили в Укргидрометцентре. Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами морозы будут доходить до -25 градусов, а 8-10 числа на севере страны ожидается до -30 градусов.