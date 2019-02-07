Резкое похолодание: синоптик предупредила об антициклоне

7 февраля 2019, 08:15

В Украину потихоньку возвращается зима.

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Какой будет погода на неделе в Украине / 1zoom.ru

Давая прогноз погоды в Украине на эту неделю, синоптик обещает украинцам похолодание, а потом очередное потепление с 10 февраля.

А пока что антициклон, избавивший от осадков, принесет резкое похолодание: в ночь на пятницу на востоке и севере Украины ожидается до -10 градусов, днем (в зависимости от региона) температура будет колебаться от +5 градусов до -3 градусов.

Погода в Украине 7 февраля будет холодной, но преимущественно без осадков. Осадки ожидаются лишь в Сумской и Харьковской областях. 

Погода в Киеве 7 февраля будет облачной, однако осадки также не ожидаются. Днем термометры покажут около 0 градусов. Подробнее читайте в нашем материале "Скачки давления и температуры воздуха": Украину накроет антициклон.

Погода в Украине 7 февраля: карта

Погода в Украине 8 февраля

Погода в Украине 8 февраля будет облачной, однако осадки ожидаются лишь на востоке. Днем на большей части страны температура воздуха будет плюсовой.

Погода в Киеве 8 февраля будет облачной, а вот осадки не ожидаются. Днем термометры покажут от -1 градуса до +1 градуса.

Погода в Украине 8 февраля: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 9-10 февраля будет облачной и прохладной. Температура поползет вниз. На этот период народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует первые снегопады в феврале 2019.

Погода в Киеве 9 февраля облачной и без осадков. Днем термометры покажут до -3 градусов.

Погода в Украине 9 февраля: карта

Погода в Киеве 10 февраля облачной, осадки также не ожидаются. Немного потеплеет: днем прогнозируется около 0 градусов.

Погода в Украине 10 февраля: карта

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов. 

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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