"Это ужасно": автор проектов Крымского моста рассказал о нарушениях при его строительстве

Стало известно о нарушениях при строительстве Крымского моста

При строительстве Крымского моста были многочисленные нарушения норм судоходства, заявил инженер и мостостроитель Георгий Росновский, который является автором двух проектов моста в Керченском проливе.

По его словам, строить мост в том месте было нельзя из-за условий судоходства, а теперь в районе Крымского моста необходимо проведение работ по чистке и углублению канала.

"То, что они строят, – это ужасно. Даже есть документы, в которых сказано, что строить мост там нельзя из-за условий судоходства, там высота под мостом всего 35 метров – это недопустимо, должно быть не меньше 50, а лучше 70 метров. Небольшая часть моста открыта для судоходства, а дальше идут маленькие пролеты, это тоже недопустимо", – заявил Росновский.

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Он также подчеркнул, что проблема постройки моста через Керченский пролив обсуждалась и ранее, пишет Обозреватель.

"Есть письмо тогдашнего капитана Керченского порта, который писал, что в этом месте нельзя строить мост, потому что судоходный канал имеет повороты, но ведь Керченский пролив же шире, чем судоходная часть. Из-за Крымского моста непонятно, где проходят границы судоходства, поэтому некоторые корабли на мель натыкаются", – добавил Росновский.

Ранее российские СМИ рассказали о нарушениях при строительстве Крымского моста.