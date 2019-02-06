В Сети показали крымскую "концентрированную смерть", опубликованы фото

На симферопольском ж/д вокзале "концентрированная смерть", считает блогер / twitter.com/KrimRt

В Симферополе (захваченный Россией Крым) на железнодорожном вокзале раньше была концентрированная жизнь, а теперь там "концентрированная смерть" нормальной жизни.

На симферопольский ж/д вокзал слишком тяжело ходить для психики, написала блогер RoksolanaToday&Крым в своем аккаунте в Twitter.

"Тут был центр нашего всего. Сотни поездов, тысячи вагонов везли нам со всех краев наше все. Тут была концентрированная жизнь…", — отметила автор.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. После аннексии Киев прекратил железнодорожное сообщение с полуостровом.