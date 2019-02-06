Аваков пригрозил Нацдружинам

Глава МВД Арсен Аваков / УНИАН

В случае, если представители Национальных дружин, зарегистрированные Центризбиркомом наблюдателями на выборах президента Украины, попытаются взять на себя силовые функции, это будет пресечено.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

"Если ЦИК принял решение, мы принимаем их как наблюдателей. Но если они будут позиционировать себя как функцию силового контроля, то мы пресечем эту деятельность", - приводит агентство слова министра.

Ранее глава МВД заявил, что случае организации "нового Майдана" во время президентских выборов-2019 реакция правоохранителей будет жесткой.

"Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко - Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском", - сказал Аваков.