Генерал-разведчик рассказал, почему Украина сможет вступить в НАТО

"Украина - НАТО" / BBC

Аннексированный Россией полуостров Крым и военный конфликт на Донбассе не станут препятствием для принятия Украины в состав НАТО (Североатлантического альянса).

Такое мнение в комментарии порталу "Факты" высказал ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Он подтвердил, что в уставе НАТО есть положение о том, что, в случае наличия спорных территорий и военных конфликтов, страна не может претендовать на вступление в НАТО. Однако, как утверждает Богдан, к Украине этот пункт применяться не будет.

"Существуют договоренности между Украиной и НАТО, где четко сказано, что Крым и Донбасс не станут преградой для принятия нашей страны в Альянс", — подытожил он.

Напомним, ранее Богдан рассказывал о том, как украинские спецслужбы получили компромат на Путина, а также о том, какую цель Путин преследовал по референдуму на Донбассе.