Генерал-разведчик рассказал, как украинские спецслужбы получили компромат на Путина

Владимир Путин / Reuters

Ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил о том, что спецслужбы Украины в свое время располагали компрометирующей информацией о деятельности нынешнего президента РФ Владимира Путина.

"Не буду называть фамилий и спецслужб, скажу так, что в период, когда президентом Российской Федерации был Борис Ельцин, украинские спецслужбы получили информацию, что Путин имеет непосредственное и прямое отношение к наркобизнесу. Еще находясь в Санкт-Петербурге и работая совместно с Собчаком, он уже тогда был задействован в той сети, получал от этого прибыль. Так вот, украинская спецслужба доложила тогдашнему президенту, главе государства, с предложением проинформировать господина Ельцина относительно этой ситуации, но в силу каких-то причин наше высшее руководство не согласилось и не дало хода этой информации", - рассказал он "Апострофу".

По словам эксперта, если б Украина использовала тот роковой шанс, не было б ни оккупации Крыма, ни войны на Донбассе.

Он отметил, что теперь Украина пожинает последствия своего бездействия.

"Путин стал президентом, путинская Россия совершила агрессию против Украины, аннексировала Крым и оккупировала часть территории Донбасса. Если бы тогда были приняты соответствующие меры, очевидно, Ельцин не сделал бы его своим преемником и Путин не стал бы президентом. И, возможно, пришел бы человек, который исповедовал несколько иные ценности, и межгосударственные отношения между Украиной и Россией не приняли бы такой трагический характер, как сейчас", - добавил Богдан.

Напомним, ранее политолог Вячеслав Чорновил рассказал отом, как Путин не смог стать императором из-за Кабаевой.