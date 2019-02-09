Украина должна стать страной иммигрантов – Neue Zürcher Zeitung

Иностранцы в Украине / Интерфакс

После Оранжевой революции в 2005 году Киев принял историческое решение и в одностороннем порядке отменил визы для краткосрочных поездок граждан ЕС и некоторых других стран в Украину.

Сейчас Украина должна сделать следующий шаг, чтобы привлекать к себе на работу и учебу граждан европейских стран, США, Канады и Австралии, пишут эксперты Андрей Новак и Андреас Умланд в своей статье на страницах швейцарского издания Neue Züricher Zeitung.

По экономическим, политическим, демографическим и другим причинам Киев должен в одностороннем порядке предоставить всем гражданам ЕС и других отдельных стран свободу передвижения в рамках единого европейского рынка, частью которого Украина хочет стать. Это должно включать право на постоянное проживание в Украине будь то рабочий, предприниматель, фрилансер, студент или пенсионер.

Такое решение Киева не только послало бы важный политический сигнал в Брюссель, Париж и Берлин. Новые иммигранты помогут Украине улучшить свой имидж на Западе, а также позитивно повлияют на демографию, экономику и национальную безопасность.

"Чем больше жителей Запада поселятся в Киеве, Львове или Одессе, тем выше будет интерес европейских правительств к Украине. Наша страна продемонстрировала бы на практике свою открытость для Запада и готовность к интеграции в ЕС и НАТО", – считают эксперты.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года украинцы оформили втрое больше видов на жительство в Эстонии, чем мигранты из всех остальных стран вместе взятых.