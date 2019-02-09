Посол Украины в Канаде объяснил продажу крымской земли "психологической атакой"

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко прокомментировал обвинения экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнова в уплате в российский бюджет налогов от продажи земли в аннексированном Крыму.

По его словам, речь идет о "личной вендетте".

"Атака с тыла неприятна тем, что отвлекает силы на передовой. Против меня и команды, которую я имею честь возглавлять, развернул юридическую войну Андрея Портнов. В понедельник пройдет первый суд по его иску против МИД, Генпрокуратуры, посольства Украины в Канаде и меня лично", - написал он в Facebook.

По его словам, Канада остается единственной страной, которая сохраняет санкции против Портнова.

"Портнов опротестовал санкции в Верховном суде Канады - и проиграл. Теперь он хочет "отыграть" свое поражение в судах Украины, более ему понятных со времен, когда он строил судебную пирамиду для Януковича... Это психологическая атака. Портнов провоцирует, пытается представить себя политической жертвой и навредить партнерству Украины и Канады. Такого подарка он не получит", - пообещал дипломат.

Ранее Портнов сообщил, что посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в 2017 году продал 20 000 кв.м. в аннексированном Крыму, причем сделал это в рамках российского законодательства.

"В договоре на российском нотариальном бланке и печатью с двуглавым орлом указано, что владелец этой земли Андрей Шевченко, действует на основании дипломатического паспорта и продает участок по адресу: Российская Федерация, республика Крым, Сакский район", - написал Портнов в Facebook.