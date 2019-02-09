Посол Украины в Канаде продал 2 гектара крымской земли и заплатил в бюджет РФ

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в 2017 году продал 20 000 кв.м. в аннексированном Крыму, причем сделал это в рамках российского законодательства.

Об этом сообщил экс-замглавы Администрации президента, юрист Андрей Портнов в Facebook.

"В договоре на российском нотариальном бланке и печатью с двуглавым орлом указано, что владелец этой земли Андрей Шевченко, действует на основании дипломатического паспорта и продает участок по адресу: Российская Федерация, республика Крым, Сакский район", - написал Портнов.

В договоре указано согласие супруги Шевченко Анны Гомонай на продажу этой земли в соответствии с Семейным кодексом РФ.

"От сделки на оккупированной территории посол выручил 4 700 000 российских рублей, что составляло 78 000 долларов, внес все кадастровые платежи и задолженности, чем совершил прямое и косвенное признание российской юрисдикции и российских органов на украинской территории, то есть совершил государственную измену", - отметил Портнов.

Чтобы скрыть сделку, Шевченко, по словам юриста, выписал на ее заключение доверенность у подчиненного себе же консула в Канаде. Кроме того, дипломат скрыл этот доход в декларации за 2017 год.

Ранее так называемый первый вице-спикер "парламента" Ефим Фикс, комментируя планы Киева провести стрельбы у админграницы с аннексированным Крымом, заявил, что Украине пора "умерить свой военный пыл".