Оккупанты пришли в ярость из-за планов Украины пострелять из "Бука" возле Крыма

Крым / Reuters

Так называемый первый вице-спикер "парламента" Ефим Фикс, комментируя планы Киева провести стрельбы у админграницы с аннексированным Крымом, заявил, что Украине пора "умерить свой военный пыл".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Каждое государство имеет право проводить учения вооруженных сил в рамках стоящих перед ним задач, но то, что они проводят учения у границ России, у границ Крыма, говорит о том, что эти провокаторы никак не могут успокоиться. Им пора уже умерить свой военный порыв и попытки спровоцировать Россию на ответные действия", - приводит агентство слова Фикса.

Оккупант посоветовал "не шутить с Крымом".

В феврале года на полигоне Ягорлык в Херсонской области возле аннексированного Крыма пройдут четыре учения по боевой стрельбе ЗРК Бук-М1, ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в результате блокады Россией Азовского моря Украине нанесен ущерб на сумму около 10 млрд грн.

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная от строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина, чтобы закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", - сказал Омелян.