Подсчитана сумма убытков Украины от блокады РФ Азовского моря

Керченский пролив / maritime-zone.com

В результате блокады Россией Азовского моря Украине нанесен ущерб на сумму около 10 млрд грн.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН.

"Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и "Администрацию морских портов Украины", и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная от строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина, чтобы закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря", - сказал Омелян.

Министр отметил, что сейчас "мы имеем фактически свободный проход" по Керченскому проливу, но "он далек от идеального в нашем понимании".

"Суда не должны на входе или на выходе стоять по несколько часов, прежде эта отметка вообще была равна нулю. Сейчас суда ожидают в среднем 15 часов, а еще совсем недавно это было много суток", - добавил Омелян.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.