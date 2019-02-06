Крупнейшее СМИ Франции опубликовало карту с "российским" Крымом

Крым / Reuters

Французское информагентство AFP опубликовало в Twitter карту, на которой аннексированный Крым обозначен как территория России.

В свою очередь, посольство Украины во Франции призвало исправить карту, сообщается в Facebook дипмиссии.

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым. В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем. Ожидаем адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Ранее в России предложили штрафовать за "неверное" указание аннексированного Крыма на картах. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца.