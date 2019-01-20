Оккупанты введут штраф за "неправильное" обозначение Крыма на картах

Крым / Reuters

В России предложили штрафовать за "неверное" указание аннексированного Крыма на картах.

Об этом Известиям сообщил сенатор от оккупированного полуострова, член комитета по международным делам Совфеда РФ Сергей Цеков.

По его словам, соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца.

Также решается вопрос о том, как в законе закрепить понятие изображения карты России и определить порядок ее применения.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что издание томоса об автокефалии ПЦУ является первым шагом к возвращению оккупированных Донбасса и Крыма.