В Керчи во время археологических раскопок около Пантикапея рухнули уникальные античные колонны.

Как сообщает Керчь.ФМ, колонны наклонились в конце января и уже тогда было понятно, что исторический артефакт находится в критическом состоянии.

Аварийность колонн была замечена и их "подперли", что окончательно не разрушились. Однако принятые меры оказались неэффективными и античный памятки начали рассыпаться.

Сотрудники музея, чтобы скрыть факты разрушений, вывозят осколки с территории Пантикапея.

Как известно, ранее в Восточно-Крымском историко-культурном заповеднике состояние колонн оценивали позитивно и уверяли, что разрушение им не грозит.

Следует отметить, что Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.

Как ранее сообщалось, в Керчи пророссийские власти переместили и замаскировали украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", захваченные ФСБ РФ в Керченском проливе.