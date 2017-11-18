Случайная находка. В Евпатории прохожий наткнулся на древнюю могилу, опубликованы фото

В оккупированоом Крыму на центральном пляже Евпатории случайный прохожий обнаружил каменную могилу.

Как сообщается на сайте администрации города, ученые отнесли находку к эпохе Керкинитиды — древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н. э. на западе Крымского полуострова на месте нынешней Евпатории.

Примерный возраст находки — конец IV-начало III века до нашей эры, и, несмотря на это, она прекрасно сохранилась.

В каменном ящике были найдены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета.

"Древние грабители обычно выбрасывали на поверхность содержимое могилы и выбирали то, что представляло для них ценность", — пояснила Людмила Дубинина. Она рассказала, что древние греки хоронили своих сородичей в различных погребальных сооружениях: склепах, плитовых могилах, в грунтовых ямах. "Найден великолепный экспонат, нечасто встречаются такие находки. Посмотрите, как хорошо отесаны известняковые плиты, из которых выполнены стены, как тщательно они подогнаны друг к другу", – подчеркнула заместитель директора по научной работе Евпаторийского краеведческого музея Людмила Дубинина.

Небольшой размер каменного ящика дал основания ученым предполагать, что это было захоронение ребенка.

Необычность находки еще и в том, что в этом районе ранее не находили ничего подобного. Более двух тысячелетий назад берег моря был гораздо дальше, чем сейчас, возможно, что-то осталось под водой.

Напомним, в Керчи начали засыпать землей античный курган из-за строительства дороги к Керченскому мосту.