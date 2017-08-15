Античный курган мешает строительству Керченского моста, раскопки засыпали землей, опубликованы фото и видео

Сецтехника работает на раскопках российских археологов.
Две спецмашины засыпали все, что раскапывали российские археологи, пишет "Керчь.ФМ".
Захоронение, датированное серединой IV века до н.э., российские археологи раскопали в ходе подготовки территории к строительству Керченского моста.
Ранее сообщалось, что Украина готовит иск в связи с убытками украинских портов, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.
Ранее "Главред" сообщал, что российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", идет по графику.
Фото; видео: kerch.fm