Античный курган мешает строительству Керченского моста, раскопки засыпали землей, опубликованы фото и видео

В Керчи в районе Госпиталя начали засыпать землей античный курган из-за строительства дороги к Керченскому мосту.

Две спецмашины засыпали все, что раскапывали российские археологи, пишет "Керчь.ФМ".

Захоронение, датированное серединой IV века до н.э., российские археологи раскопали в ходе подготовки территории к строительству Керченского моста.

Ранее сообщалось, что Украина готовит иск в связи с убытками украинских портов, понесенными из-за строительства Россией Керченского моста к оккупированному Крыму.

Ранее "Главред" сообщал, что российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", идет по графику.

Фото; видео: kerch.fm